Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима
В Краснокаменске суд вынес приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения в отношении двух ранее осуждённых мужчин.
В декабре 2018 года двое осуждённых, содержащихся в здании штрафного изолятора исправительной колонии № 10, призывали других осуждённых из соседних камер к отказу от приёма пищи. Через такой протест они хотели добиться послабления режима.
В итоге в колонии устроили массовую голодовку в течение нескольких дней. Некоторых осуждённых к голодовке принудили угрозой применения насилия.Отказ от приёма пищи прекратился после профилактических бесед с сотрудниками администрации колонии.
Несмотря на отрицание вины, суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде реального лишения свободы одному из них на срок 2 года 3 месяцев, второму – на 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии
Происшествия, Фото:
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