В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии

Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима



В Краснокаменске суд вынес приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения в отношении двух ранее осуждённых мужчин.



В декабре 2018 года двое осуждённых, содержащихся в здании штрафного изолятора исправительной колонии № 10, призывали других осуждённых из соседних камер к отказу от приёма пищи. Через такой протест они хотели добиться послабления режима.



В итоге в колонии устроили массовую голодовку в течение нескольких дней. Некоторых осуждённых к голодовке принудили угрозой применения насилия.Отказ от приёма пищи прекратился после профилактических бесед с сотрудниками администрации колонии.



Несмотря на отрицание вины, суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде реального лишения свободы одному из них на срок 2 года 3 месяцев, второму – на 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор не вступил в законную силу.





