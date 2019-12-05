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В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии

В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима

В Краснокаменске суд вынес приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения в отношении двух ранее осуждённых мужчин.

В декабре 2018 года двое осуждённых, содержащихся в здании штрафного изолятора исправительной колонии № 10, призывали других осуждённых из соседних камер к отказу от приёма пищи. Через такой протест они хотели добиться послабления режима.

В итоге в колонии устроили массовую голодовку в течение нескольких дней. Некоторых осуждённых к голодовке принудили угрозой применения насилия.Отказ от приёма пищи прекратился после профилактических бесед с сотрудниками администрации колонии.

Несмотря на отрицание вины, суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде реального лишения свободы одному из них на срок 2 года 3 месяцев, второму – на 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.


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