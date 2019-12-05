Безработный забайкалец пилил в Бурятии лиственницы

С места происшествия изъяли бензопилу и древесину



В Баунтовском эвенкийском районе полицейские и сотрудники лесничества выявили незаконную рубку в 13 километрах от села Романовка.



39-летний житель Забайкальского края заготовил более шести кубометров лиственницы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 62 тысяч рублей. Мужчина не работает, ранее не судим.



С места происшествия сотрудники полиции изъяли заготовленную древесину и бензопилу.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. за незаконную рубку лесных насаждений УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

