Улан-удэнец выбросил украденные в новостройке датчики

Полицейские раскрыли кражу датчиков теплосчётчика



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 52-летнего улан-удэнца по подозрению в краже.



В начале декабря мужчина в подъезде новостройки на ул. Цивилёва украл три электронных датчика от теплосчётчика. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Вор планировал сбыть имущество, но, выяснив, что комплектующие элементы по отдельности не используются, выбросил похищенное.



Гражданин ранее не судим, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

