Житель Бурятии спустил собаку на пристава

Должник натравил на судебного пристава собаку и спрятался в доме



Житель Бурятии был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством.



Однако мужчина был безработным и не оплатил вовремя штраф. Тогда с него решили этот штраф взыскать принудительно. С этой целью к нему явился судебный пристав-исполнитель Еравнинского районного отдела.



Однако мужчина не захотел ехать к приставам. Он, замахнувшись на сотрудника металлической палкой, угрожал ему. Кроме того, должник спустил из вольера собаку, которая не дала войти приставу во двор. Сам мужчина спрятался в своём доме.



Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношения представителя власти.



- Суд при вынесении решения учёл, что мужчина признал свою вину, раскаялся, имеет на иждивении двух детей, не судим, а также примирился с потерпевшим. Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.





