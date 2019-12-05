Должник натравил на судебного пристава собаку и спрятался в доме
Житель Бурятии был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством.
Однако мужчина был безработным и не оплатил вовремя штраф. Тогда с него решили этот штраф взыскать принудительно. С этой целью к нему явился судебный пристав-исполнитель Еравнинского районного отдела.
Однако мужчина не захотел ехать к приставам. Он, замахнувшись на сотрудника металлической палкой, угрожал ему. Кроме того, должник спустил из вольера собаку, которая не дала войти приставу во двор. Сам мужчина спрятался в своём доме.
Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношения представителя власти.
- Суд при вынесении решения учёл, что мужчина признал свою вину, раскаялся, имеет на иждивении двух детей, не судим, а также примирился с потерпевшим. Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Житель Бурятии спустил собаку на пристава
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Должник натравил на судебного пристава собаку и спрятался в доме
Дальнобойщиками оказались граждане Монголии
По данным СМИ, убийца Зелимхана Хангошвили несколько лет жил в Бурятии
Парень взломал замок автомата
Вора, укравшего постельное бельё, поймали спустя два месяца
Транспортные полицейские озвучили итоги операции «Курьер»
Авария произошла напротив бывшего «Прогресса»
Спустя месяц после освобождения из колонии молодой человек напал на женщину
Неоднократно судимый житель посёлка Забайкальск вновь оказался на скамье подсудимых
Оправдательный приговор пенсионеру из Бурятии, которого ложно обвинили в убийстве, «выстоял» апелляцию
Мужчине грозит уголовная ответственность
Поджигателями оказались безработные местные жители
Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
Происшествия, 04.12.2019
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает
Происшествия, 04.12.2019
Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду