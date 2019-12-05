Немецкий «киллер на велосипеде» жил в Бурятии

По данным СМИ, убийца Зелимхана Хангошвили несколько лет жил в Бурятии



Мировые СМИ опубликовали имя «киллера на велосипеде». Преступление произошло 23 августа в парке Берлина. Был застрелен в голову гражданин Грузии – бывший полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний россиянин, пишет Lenta.ru.



На днях стало известно имя подозреваемого. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel провели расследование. По данным издания, с мужчиной расправился россиянин, который в 2013 году подобным образом убил в Москве бизнесмена из Кабардино-Балкарии. Он также подъехал к своей «жертве» на велосипеде и выстрелил. Тогда его прозвали «киллером на велосипеде».



Через год, 29 января 2014 года, убийца был объявлен в федеральный розыск. Но 26 июня 2015 года розыск был прекращён, передаёт The Insider.



Издание восстановило биографию киллера. Он родился 10 августа 1965 года в селе Кенестобе в Туркестанской области Казахстана. В 80-е годы его семья переехала в Бурятию. Там женился и вместе с женой и двумя детьми переехал в Иркутск.



В Москву он переехал в 2019 году, но, возможно, ещё до московского убийства он уже совершал преступления. В 2007 году злоумышленником интересовались правоохранительные органы Карелии.



По данным издания, «киллер на велосипеде» менял фамилию. Он смог получить поддельный загранпаспорт и пересечь Российскую границу. СМИ отмечает, что данные злоумышленника стёрты из базы данных из системы Роспаспорт, что помогло ему попасть за границу. Также информация о россиянине исчезла из баз данных Интерпола. Однако удалось найти архивные данные и установить личность «киллера на велосипеде».



Расследование дела взял под свой контроль генпрокурор ФРГ.

