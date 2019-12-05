Парень взломал замок автомата
Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в краже денег из игрового автомата.
Подросток, находясь в игровой зоне торгового центра, незаметно взломал замок автомата с мягкими игрушками и украл из отсека с деньгами около трёх тысяч рублей.
Подозреваемый установлен сотрудником по делам несовершеннолетних. Подросток ранее не судим, на учёте не состоит, но ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии подросток украл деньги из автомата с мягкими игрушками
Происшествия, Фото:
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