Вора, укравшего постельное бельё, поймали спустя два месяца
29 ноября в полицию обратились сотрудники магазина бытовых товаров. Они сами задержали вора, который в конце сентября украл два комплекта постельного белья за пять тысяч рублей.
Кража была выявлена в ходе ревизии. Руководители магазина, установив по камерам подозреваемого, не стали обращаться с заявлением в органы внутренних дел. Спустя два месяца мужчина вновь зашёл в торговую точку, сотрудники магазина узнали его и вызвали полицию.
29-летний горожанин работает слесарем. Кражу он совершил, будучи условно осуждённым за имущественное преступление. Украденное постельное бельё он уже продал.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ продавцы магазина сами раскрыли кражу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вора, укравшего постельное бельё, поймали спустя два месяца
Транспортные полицейские озвучили итоги операции «Курьер»
Авария произошла напротив бывшего «Прогресса»
Спустя месяц после освобождения из колонии молодой человек напал на женщину
Неоднократно судимый житель посёлка Забайкальск вновь оказался на скамье подсудимых
Оправдательный приговор пенсионеру из Бурятии, которого ложно обвинили в убийстве, «выстоял» апелляцию
Мужчине грозит уголовная ответственность
Поджигателями оказались безработные местные жители
Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает
Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду
Хозяева уехали, не заперев входную дверь
Вещи вывалились у потерпевшего из кармана
На суде женщина признала свою вину
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт