В Улан-Удэ продавцы магазина сами раскрыли кражу

Вора, укравшего постельное бельё, поймали спустя два месяца



29 ноября в полицию обратились сотрудники магазина бытовых товаров. Они сами задержали вора, который в конце сентября украл два комплекта постельного белья за пять тысяч рублей.



Кража была выявлена в ходе ревизии. Руководители магазина, установив по камерам подозреваемого, не стали обращаться с заявлением в органы внутренних дел. Спустя два месяца мужчина вновь зашёл в торговую точку, сотрудники магазина узнали его и вызвали полицию.



29-летний горожанин работает слесарем. Кражу он совершил, будучи условно осуждённым за имущественное преступление. Украденное постельное бельё он уже продал.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

