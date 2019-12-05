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Судимый забайкалец избил родственницу, требуя деньги

Судимый забайкалец избил родственницу, требуя деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спустя месяц после освобождения из колонии молодой человек напал на женщину

В Карымском районе в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы села Урульга о том, что её родственник похитил 10 тысяч рублей.

Несколько дней назад к женщине пришёл пьяный родственник, избил её и, угрожая ножом, потребовал деньги. Испугавшись, забайкалка отдала нападавшему 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что 20-летний родственник месяц назад освободился из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Его поместили в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


разбой
 
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