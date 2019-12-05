Забайкалец осуждён за контрабанду наркотиков из Китая

Неоднократно судимый житель посёлка Забайкальск вновь оказался на скамье подсудимых



В этом раз мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.



Ещё в начале 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ в пункте пропуска Забайкальск при осмотре полувагона железнодорожного состава, следовавшего из Китая в Россию, обнаружили синтетический препарат, завёрнутый в полиэтиленовый пакет. Согласно заключению экспертизы, препарат содержал в своём составе психотропный опиоидный анальгетик, включённый в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Оставалось выяснить, кому именно принадлежал психотропный препарат.



Вскоре был установлен владелец, ныне представший перед судом. Свою вину мужчина признал полностью. Забайкальский районный суд рассмотрел дело в особом порядке.



Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 25 тысяч рублей.





