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Забайкалец осуждён за контрабанду наркотиков из Китая

Забайкалец осуждён за контрабанду наркотиков из Китая
Происшествия, 
Неоднократно судимый житель посёлка Забайкальск вновь оказался на скамье подсудимых

В этом раз мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Ещё в начале 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ в пункте пропуска Забайкальск при осмотре полувагона железнодорожного состава, следовавшего из Китая в Россию, обнаружили синтетический препарат, завёрнутый в полиэтиленовый пакет. Согласно заключению экспертизы, препарат содержал в своём составе психотропный опиоидный анальгетик, включённый в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Оставалось выяснить, кому именно принадлежал психотропный препарат.

Вскоре был установлен владелец, ныне представший перед судом. Свою вину мужчина признал полностью. Забайкальский районный суд рассмотрел дело в особом порядке.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 25 тысяч рублей.


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