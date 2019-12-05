Неоднократно судимый житель посёлка Забайкальск вновь оказался на скамье подсудимых
В этом раз мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.
Ещё в начале 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ в пункте пропуска Забайкальск при осмотре полувагона железнодорожного состава, следовавшего из Китая в Россию, обнаружили синтетический препарат, завёрнутый в полиэтиленовый пакет. Согласно заключению экспертизы, препарат содержал в своём составе психотропный опиоидный анальгетик, включённый в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Оставалось выяснить, кому именно принадлежал психотропный препарат.
Вскоре был установлен владелец, ныне представший перед судом. Свою вину мужчина признал полностью. Забайкальский районный суд рассмотрел дело в особом порядке.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 25 тысяч рублей.
Забайкалец осуждён за контрабанду наркотиков из Китая
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оправдательный приговор пенсионеру из Бурятии, которого ложно обвинили в убийстве, «выстоял» апелляцию
Мужчине грозит уголовная ответственность
Поджигателями оказались безработные местные жители
Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает
Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду
Хозяева уехали, не заперев входную дверь
Вещи вывалились у потерпевшего из кармана
На суде женщина признала свою вину
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт
Его задержали на улице Жердева
Врио начальник отдела полиции приехал по сигналу о пьяной матери маленьких детей
Она зарегистрировалась на брокерском сайте
21-летний парень рубил сосны
Нелегальную лесоделяну обнаружили полицейские во время рейда