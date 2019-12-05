 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

Гражданин Узбекистана не смог подкупить полицейских в Иркутской области

Гражданин Узбекистана не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине грозит уголовная ответственность

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.

В пассажирском поезде сообщением «Иркутск-Кисловодск» иностранец попытался дать взятку в размере двух тысяч рублей транспортным полицейским на станции Иркутск-Пассажирский. Таким образом иностранец хотел подкупить правоохранителей, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.

В случае, если вина иностранного гражданина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
взятка транспортная полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Отняли два года жизни»: В Бурятии присяжные спасли обвиняемого в убийстве
«Отняли два года жизни»: В Бурятии присяжные спасли обвиняемого в убийстве
Происшествия, 05.12.2019
Оправдательный приговор пенсионеру из Бурятии, которого ложно обвинили в убийстве, «выстоял» апелляцию
Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение
Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение
Происшествия, 05.12.2019
Поджигателями оказались безработные местные жители
В Чите спасли застрявшую между перилами женщину
В Чите спасли застрявшую между перилами женщину
Происшествия, 05.12.2019
Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин
Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин
Происшествия, 04.12.2019
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает
Пенсионерка из Ангарска перевела аферистам более 270 тысяч
Пенсионерка из Ангарска перевела аферистам более 270 тысяч
Происшествия, 04.12.2019
Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду
Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей
Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей
Происшествия, 04.12.2019
Хозяева уехали, не заперев входную дверь
Забайкалка украла телефон и деньги во время драки мужчин
Забайкалка украла телефон и деньги во время драки мужчин
Происшествия, 04.12.2019
Вещи вывалились у потерпевшего из кармана
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Происшествия, 04.12.2019
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
Происшествия, 04.12.2019
Его задержали на улице Жердева
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Происшествия, 04.12.2019
Врио начальник отдела полиции приехал по сигналу о пьяной матери маленьких детей
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Происшествия, 04.12.2019
Она зарегистрировалась на брокерском сайте
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Происшествия, 04.12.2019
Нелегальную лесоделяну обнаружили полицейские во время рейда

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^