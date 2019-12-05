Гражданин Узбекистана не смог подкупить полицейских в Иркутской области

Мужчине грозит уголовная ответственность



В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.



В пассажирском поезде сообщением «Иркутск-Кисловодск» иностранец попытался дать взятку в размере двух тысяч рублей транспортным полицейским на станции Иркутск-Пассажирский. Таким образом иностранец хотел подкупить правоохранителей, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.



В случае, если вина иностранного гражданина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

