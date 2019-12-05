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Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение

Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигателями оказались безработные местные жители

В Иркутске 29 ноября неизвестные подожгли бесхозное строение. Полицейские «по горячим следам» установили поджигателей: на днях в отдел полиции они доставили тандем безработных местных жителей.

По словам задержанных, умышленный поджог заброшенного строения они совершили в результате возникшего конфликта с жителями соседних домов.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются свидетели случившегося. В итоге будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Поджог
 
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