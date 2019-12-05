Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение

Поджигателями оказались безработные местные жители



В Иркутске 29 ноября неизвестные подожгли бесхозное строение. Полицейские «по горячим следам» установили поджигателей: на днях в отдел полиции они доставили тандем безработных местных жителей.



По словам задержанных, умышленный поджог заброшенного строения они совершили в результате возникшего конфликта с жителями соседних домов.



В настоящее время проводится проверка, устанавливаются свидетели случившегося. В итоге будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

