Поджигателями оказались безработные местные жители
В Иркутске 29 ноября неизвестные подожгли бесхозное строение. Полицейские «по горячим следам» установили поджигателей: на днях в отдел полиции они доставили тандем безработных местных жителей.
По словам задержанных, умышленный поджог заброшенного строения они совершили в результате возникшего конфликта с жителями соседних домов.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются свидетели случившегося. В итоге будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутяне из-за конфликта с соседями подожгли заброшенное строение
Происшествия, Фото:
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