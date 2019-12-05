В Чите спасли застрявшую между перилами женщину

Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
В Чите утром 5 декабря в подъезде дома на улице Нечаева между 3 и 4 этажами женщина застряла между перилами. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» обнаружили женщину, застрявшую головой между стойками перил.
Женщина была в неадекватном состоянии, она не могла ответить на элементарные вопросы, говорила несвязно и бессмысленно. Дежурная группа, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, извлекла пострадавшую из «железных оков» и передала сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии
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