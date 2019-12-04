Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду
В Ангарске разыскивают мошенников, которые обманом похитили более 270 тысяч рублей у 76-летней женщины. Пенсионерка месяц переводила неизвестным крупные суммы в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду.
В ноябре 2019 года ангарчанке на стационарный телефон позвонила неизвестная и назвалась юристом государственного учреждения. Женщина сообщила, что по федеральной программе пенсионерке за вклад в финансовую пирамиду в размере 5 тысяч рублей якобы полагается компенсация - более 950 тысяч рублей.
После длительных уговоров пожилая горожанка согласилась открыть счёт для перечисления средств. Оказалось, что для получения денег его нужно застраховать, а для этого следует перевести 22 тысячи 547 рублей 36 копеек. Пенсионерка не почувствовала подвоха, пошла на почту и перевела деньги мошенникам.
Через несколько дней женщине снова позвонили, на этот раз из «отделения валютного контроля Центробанка». Специалист рассказал, что её перевод проходит проверку в этом отделении, за которую нужно заплатить 44 тысячи 528 рублей. Сбережения у пожилой женщины уже закончились, и она попросила в долг у родственников необходимую для перевода сумму. На следующий день якобы потребовалось оплатить госпошлину в размере 68 тысяч 816 рублей.
После шестого перевода потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пенсионерка из Ангарска перевела аферистам более 270 тысяч
Происшествия, Фото:
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