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Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей

Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяева уехали, не заперев входную дверь

В полицию в Читинском районе Забайкальского края поступило заявление от 31-летней жительницы села Засопка. Неизвестные проникли в её дом и украли один миллион 600 тысяч рублей.

Хозяева уехали, не заперев входную дверь. Неизвестные через металлический забор проникли на придворовую территорию, затем вошли в дом, откуда украли деньги, которые лежали на видном месте.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен брат потерпевшей, который в отсутствие хозяйки находился возле её дома. Его запечатлела камера видеонаблюдения.

32-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Он во всём признался. Украденные деньги у него изъяли.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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