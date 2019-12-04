Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей

Хозяева уехали, не заперев входную дверь
В полицию в Читинском районе Забайкальского края поступило заявление от 31-летней жительницы села Засопка. Неизвестные проникли в её дом и украли один миллион 600 тысяч рублей.
Хозяева уехали, не заперев входную дверь. Неизвестные через металлический забор проникли на придворовую территорию, затем вошли в дом, откуда украли деньги, которые лежали на видном месте.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен брат потерпевшей, который в отсутствие хозяйки находился возле её дома. Его запечатлела камера видеонаблюдения.
32-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Он во всём признался. Украденные деньги у него изъяли.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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