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Улан-удэнка получила условный срок за покупку наркотика

Улан-удэнка получила условный срок за покупку наркотика
Происшествия, 
На суде женщина признала свою вину

42-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Вину в судебном заседании женщина признала полностью.

Приговором от 28 ноября женщина осуждена к 3 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

- Для исправления осуждённой судом возложены обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

суд наркотики
 
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