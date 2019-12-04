Улан-удэнка получила условный срок за покупку наркотика

На суде женщина признала свою вину
42-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Вину в судебном заседании женщина признала полностью.
Приговором от 28 ноября женщина осуждена к 3 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
- Для исправления осуждённой судом возложены обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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