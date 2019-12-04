 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Декабря

03 Декабря

Популярное

Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу

Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Происшествия, 
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт

29 ноября в Северо-Байкальском районе мужчина обратился в полицию с заявлением о списании денег с кредитной карты. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

56-летний житель посёлка Кичера при оформлении кредита приобрёл дополнительную кредитную карту, о которой вскоре забыл. Во время переезда он оставил её на старом месте жительства. Через некоторое время на сотовый телефон мужчины пришли оповещения о снятии денег.

Установлено, что при проведении ремонтных работ оставленную кредитную карту с пин-кодом нашёл 24-летний работник. Молодой человек, ранее привлекавшийся за кражу, решил воспользоваться чужими деньгами. Часть он потратил на покупку бензина и продуктов питания, часть занял своему знакомому.

Украденная карта изъята. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Происшествия, 04.12.2019
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
Происшествия, 04.12.2019
Его задержали на улице Жердева
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Происшествия, 04.12.2019
Врио начальник отдела полиции приехал по сигналу о пьяной матери маленьких детей
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Происшествия, 04.12.2019
Она зарегистрировалась на брокерском сайте
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Происшествия, 04.12.2019
Нелегальную лесоделяну обнаружили полицейские во время рейда
В Бурятии сгорела мастерская по ремонту автомобилей и пять машин
В Бурятии сгорела мастерская по ремонту автомобилей и пять машин
Происшествия, 04.12.2019
Также уничтожено зимовье, склад и соседский гараж
В Бурятии подросток разгуливал по тонкому льду реки
В Бурятии подросток разгуливал по тонкому льду реки
Происшествия, 04.12.2019
Девятиклассник хотел проверить крепость льда для катания на снегокате
В Иркутске перед судом предстанет лжесотрудник ГИБДД
В Иркутске перед судом предстанет лжесотрудник ГИБДД
Происшествия, 04.12.2019
Мужчина представлялся высокопоставленным офицером и обманывал таксистов
Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане
Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане
Происшествия, 04.12.2019
Марихуану он собрал со своими приятелями
Жители Иркутской области не жалуются на транспортных полицейских
Жители Иркутской области не жалуются на транспортных полицейских
Происшествия, 04.12.2019
Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег со счёта
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег со счёта
Происшествия, 04.12.2019
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк» на новой сим-карте
У выпивавшего во дворе улан-удэнца нашли марихуану
У выпивавшего во дворе улан-удэнца нашли марихуану
Происшествия, 04.12.2019
Он выпивал с друзьями во дворе дома, чем и привлёк внимание правоохранителей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^