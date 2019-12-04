Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт
29 ноября в Северо-Байкальском районе мужчина обратился в полицию с заявлением о списании денег с кредитной карты. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
56-летний житель посёлка Кичера при оформлении кредита приобрёл дополнительную кредитную карту, о которой вскоре забыл. Во время переезда он оставил её на старом месте жительства. Через некоторое время на сотовый телефон мужчины пришли оповещения о снятии денег.
Установлено, что при проведении ремонтных работ оставленную кредитную карту с пин-кодом нашёл 24-летний работник. Молодой человек, ранее привлекавшийся за кражу, решил воспользоваться чужими деньгами. Часть он потратил на покупку бензина и продуктов питания, часть занял своему знакомому.
Украденная карта изъята. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
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