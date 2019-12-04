Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу

Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт



29 ноября в Северо-Байкальском районе мужчина обратился в полицию с заявлением о списании денег с кредитной карты. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



56-летний житель посёлка Кичера при оформлении кредита приобрёл дополнительную кредитную карту, о которой вскоре забыл. Во время переезда он оставил её на старом месте жительства. Через некоторое время на сотовый телефон мужчины пришли оповещения о снятии денег.



Установлено, что при проведении ремонтных работ оставленную кредитную карту с пин-кодом нашёл 24-летний работник. Молодой человек, ранее привлекавшийся за кражу, решил воспользоваться чужими деньгами. Часть он потратил на покупку бензина и продуктов питания, часть занял своему знакомому.



Украденная карта изъята. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

