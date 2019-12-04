Она зарегистрировалась на брокерском сайте
В полицию обратилась 40-летняя читинка и сообщила о том, что неизвестные похитили у неё 655 тысяч рублей.
Женщина зарегистрировалась на брокерском сайте, чтобы заработать денег. После того как она ввела свои персональные данные, с ней связался мужчина, представившийся представителем данной брокерской компании. Он наглядно продемонстрировал как можно зарабатывать на демо-счёте, тем самым повысил интерес женщины.
Читинка установила предложенное им программное обеспечение, взяла в кредит 655 тысяч рублей и внесла их на счёт. Через несколько дней она обнаружила, что деньги со счёта пропали. После этого она обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают регион, в котором зарегистрирован номер телефона и личность звонившего, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Происшествия, Фото:
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