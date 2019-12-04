В Бурятии участковый поймал «чёрного» лесоруба

21-летний парень рубил сосны
Участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда в Тарбагатайском лесничестве задержал 21-летнего местного жителя, рубившего деревья, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Молодой человек, не имея разрешительных документов, вырубил сосны объёмом около 2 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 20 тысяч рублей.
Подозреваемый не работает, ранее судим за имущественные преступления.
С места происшествия изъяты бензопила, древесина и автомобиль УАЗ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
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Происшествия, Фото:
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