В Бурятии участковый поймал «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: из архива

21-летний парень рубил сосны



Участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда в Тарбагатайском лесничестве задержал 21-летнего местного жителя, рубившего деревья, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Молодой человек, не имея разрешительных документов, вырубил сосны объёмом около 2 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 20 тысяч рублей.



Подозреваемый не работает, ранее судим за имущественные преступления.



С места происшествия изъяты бензопила, древесина и автомобиль УАЗ.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.



