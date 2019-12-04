Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн

Нелегальную лесоделяну обнаружили полицейские во время рейда
Накануне в Балаганском районе Иркутской области в ходе рейдов стражи порядка совместно с представителями лесничества обнаружили в полутора километрах от села Кумарейка нелегальную лесоделяну.
Оперативники задержали 27-летнего местного жителя. На месте происшествия обнаружили бензопилу и погрузочную технику. Также изъята древесина, объем которой составляет порядка 120 кубических метров.
По оценкам специалистов, ущерб составляет порядка одного миллиона восьмисот тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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