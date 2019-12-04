Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн

Накануне в Балаганском районе Иркутской области в ходе рейдов стражи порядка совместно с представителями лесничества обнаружили в полутора километрах от села Кумарейка нелегальную лесоделяну.







Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





Оперативники задержали 27-летнего местного жителя. На месте происшествия обнаружили бензопилу и погрузочную технику. Также изъята древесина, объем которой составляет порядка 120 кубических метров.По оценкам специалистов, ущерб составляет порядка одного миллиона восьмисот тысяч рублей.