В Бурятии сгорела мастерская по ремонту автомобилей и пять машин

- Пожар локализовали в 15:25, полностью ликвидировали в 23:10. В результате пожара полностью уничтожены мастерская по ремонту автомобилей на площади 192 кв.м. и находящиеся внутри пять автомобилей, зимовье и склад, а также гараж, расположенный на соседней территории, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода отопительной печи, расположенной в помещении мастерской.







Всего в Бурятии 3 декабря произошло 9 пожаров, 7 из которых зарегистрированы в районах республики.









Днём 3 декабря в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в мастерской по ремонту автомобилей. На момент прибытия пожарной охраны в 13:50 горело строение мастерской, огонь мог перейти на близстоящие строения.Ситуация осложнялась большим количеством горючих материалов, в том числе утеплителя строения, плотной застройкой и сильным ветром. Один автомобиль был эвакуирован.Всего в ликвидации пожара было задействовано десять работников государственной противопожарной службы, двое пожарных добровольной пожарной команды села Адамово и четыре единицы спецтехники.