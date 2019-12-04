 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Декабря

05 Декабря

Популярное

Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане

Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Марихуану он собрал со своими приятелями

В Бичурском районе направлены в суд уголовные дела в отношении жителей посёлка Исток и Заиграевского района. Они обвиняются в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

26 сентября в селе Билютай сотрудники полиции нашли в бане у ранее судимого за кражу местного жителя около 34 килограммов марихуаны. 51-летний мужчина находился в компании ранее судимого за наркопреступление 54-летнего приятеля и 19-летнего знакомого.


Задержанные пояснили, что марихуану они собрали для личного потребления.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Уголовное дело в отношении жителя села Билютай также будет направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


марихуана наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Женщину в центре Улан-Удэ сбил 79-летний дедушка
Женщину в центре Улан-Удэ сбил 79-летний дедушка
Происшествия, 06.12.2019
Появилось видео с места ДТП напротив бывшего кинотеатра «Прогресс»
В Иркутской области мужчина утонул, набирая воду
В Иркутской области мужчина утонул, набирая воду
Происшествия, 06.12.2019
Он набирал воду и провалился под лёд
В Бурятии отмечен рост противоправного контента в Сети
В Бурятии отмечен рост противоправного контента в Сети
Происшествия, 06.12.2019
Об этом рассказали на научно-практическом семинаре
В Иркутской области рецидивист с ножом ворвался в магазин за выручкой
В Иркутской области рецидивист с ножом ворвался в магазин за выручкой
Происшествия, 06.12.2019
В момент нападения в торговой точке была лишь 16-летняя дочь продавщицы
В Улан-Удэ нашли самых упёртых маршрутчиков
В Улан-Удэ нашли самых упёртых маршрутчиков
Происшествия, 05.12.2019
Водители двух маршруток не покидают место аварии уже восемь часов
В Бурятии на пожаре погибли восемь коров
В Бурятии на пожаре погибли восемь коров
Происшествия, 05.12.2019
Из-за выпавшего уголька также сгорела стайка, пристрой и сеновал
Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
Происшествия, 05.12.2019
Подозреваемого задержали по горячим следам
В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
Происшествия, 05.12.2019
Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла
В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
Происшествия, 05.12.2019
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём
В Бурятии лесоруб спилил деревья, не предназначенные для рубки
В Бурятии лесоруб спилил деревья, не предназначенные для рубки
Происшествия, 05.12.2019
Так он хотел увеличить размер своей зарплаты
В Бурятии ревнивец получил ножевое ранение
В Бурятии ревнивец получил ножевое ранение
Происшествия, 05.12.2019
Нападавший спрятался от росгвардейцев в ванной комнате
За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами
За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами
Происшествия, 05.12.2019
Аварии случились на двух участках дорог
В Бурятии умер опрокинувший на себя самовар с кипятком ребёнок
В Бурятии умер опрокинувший на себя самовар с кипятком ребёнок
Происшествия, 05.12.2019
Годовалый малыш скончался на следующий день в реанимации

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^