Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане

Марихуану он собрал со своими приятелями
В Бичурском районе направлены в суд уголовные дела в отношении жителей посёлка Исток и Заиграевского района. Они обвиняются в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
26 сентября в селе Билютай сотрудники полиции нашли в бане у ранее судимого за кражу местного жителя около 34 килограммов марихуаны. 51-летний мужчина находился в компании ранее судимого за наркопреступление 54-летнего приятеля и 19-летнего знакомого.
Задержанные пояснили, что марихуану они собрали для личного потребления.
Возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Уголовное дело в отношении жителя села Билютай также будет направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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