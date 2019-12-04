Хищника пристрелили полицейские и охотники
В посёлке Витимский Иркутской области сотрудники полиции и охотники-промысловики застрелили медведя, ранее задравшего местного жителя. Об этом сообщили сегодня в ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в результате нападения медведя погиб 66-летний житель посёлка. Тело мужчины с характерными ранами обнаружили днём 2 декабря. Погибший проживал один на окраине. Медведь напал на него на веранде дома.
Для поиска зверя полицейские и охотники организовали круглосуточное дежурство. Накануне, 3 декабря при обследовании прилегающей местности нашли так называемую лёжку медведя, однако зверь, услышав человеческие шаги, успел уйти.
Предполагая, что медведь может вернуться к месту недавнего нападения на человека, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего и установили там приманку.
Сегодня около 7 утра хищник был вновь обнаружен на веранде жилища и застрелен.
В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера
Происшествия, Фото:
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