У выпивавшего во дворе улан-удэнца нашли марихуану

Он выпивал с друзьями во дворе дома, чем и привлёк внимание правоохранителей



Накануне сотрудники Росгвардии при патрулировании Железнодорожного района Улан-Удэ обратили внимание на молодых людей, которые распивали спиртные напитки во дворе жилого дома.



Сотрудники проверили данные молодых людей. При осмотре у одного из них в пакете, среди вещей, нашли прозрачный пакетик с подозрительной травянистой массой. 26-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.



Экспертиза показала, что обнаруженная масса – это марихуана весом более 140 грамм.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

