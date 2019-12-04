Он выпивал с друзьями во дворе дома, чем и привлёк внимание правоохранителей
Накануне сотрудники Росгвардии при патрулировании Железнодорожного района Улан-Удэ обратили внимание на молодых людей, которые распивали спиртные напитки во дворе жилого дома.
Сотрудники проверили данные молодых людей. При осмотре у одного из них в пакете, среди вещей, нашли прозрачный пакетик с подозрительной травянистой массой. 26-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.
Экспертиза показала, что обнаруженная масса – это марихуана весом более 140 грамм.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
У выпивавшего во дворе улан-удэнца нашли марихуану
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