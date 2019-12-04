В Иркутской области обрушился мост вместе с большегрузом

Вечером 3 декабря в Киренском районе Иркутской области обрушился мост через реку Макаровка. Мост рухнул, когда по нему пытался проехать большегрузный автомобиль «Скания». За рулём был 39-летний водитель.



Максимальная нагрузка на несущие конструкции моста составляет 20 тонн. Большегруз же весит 60 тонн. Мост не выдержал и обрушился на лёд реки вместе со «Сканией».











Пострадавших нет. Но затруднено движение на 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск.- Экипажи ГИБДД несут круглосуточное дежурство в районе моста, регулируют дорожное движение и оказывают помощь водителям, в том числе и в виде обогрева. На участке автодороги по обе стороны моста установлены предупреждающие дорожные знаки. Для водителей легкового транспорта организован объездной маршрут через реку Макаровка. Специалисты принимают меры к ликвидации последствий аварии и полноценному восстановлению движения на участке дороги, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.