Машинист и его помощник слили дизельное топливо с локомотива
В Бурятии расследуют уголовное дело по факту хищения дизельного топлива с локомотива на станции Ангаракан в Муйском районе. Топливо слили машинист и его помощник.
Всего они слили 6990 литров, на общую сумму более 249 тысяч рублей.
Во время кражи подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции.
За совершение преступления уголовным законодательством предусмотрена крупный штраф, либо реальное лишение свободы, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Бурятии машинист с помощником слили 7 тысяч литров топлива
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