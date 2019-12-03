Пострадавшую доставили в Читу вертолётом
Женщину, которая пострадала в ДТП с автобусом в Сретенском районе 1 декабря и была госпитализирована в Нерчинскую центральную районную больницу, доставили на вертолёте санавиации в Читу.
Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии и госпитализирована в краевую клиническую больницу. Утром в Нерчинск вылетела бригада центра медицины катастроф для принятия решения о возможности транспортировки.
В полёте пациентку сопровождал директор центра Руслан Долгов и специалисты медицинской организации, которые обеспечивали безопасность и оказывали всю необходимую помощь на борту.
Всего в краевую клиническую больницу доставлены 17 пострадавших. Из них один сегодня, 3 декабря, отказался от дальнейшей госпитализации и получает лечение амбулаторно. 12-летнего ребёнка госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших, в том числе мужчина в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 декабря в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнга рейсовый автобус «Чита-Сретенск». Погибли 19 человек, 21 получили травмы.
Ещё одну пассажирку рухнувшего с моста автобуса доставили в Читу
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