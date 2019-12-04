В Бурятии водителя отправили в колонию за смерть пешехода

В момент наезда на пешехода водитель был пьян



В Бурятии в ноябре 2018 года пьяный водитель на трассе «Мурочи - Малая Кудара -граница Забайкальского края» сбил пешехода. Автомобиль двигался со скоростью 65 км/ч. Поскольку мужчина был нетрезв, он вовремя не остановился и сбил человека.



В результате пешеход погиб.



Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человек. Суд назначил водителю 2,5 года колонии-поселения. Также он лишён водительских прав на 3 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

