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В Бурятии девочке, забытой на морозе, не грозит ампутация

В Бурятии девочке, забытой на морозе, не грозит ампутация
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трёхлетнюю девочку перевели в отделение хирургии

В минздраве Бурятии рассказали о состоянии трёхлетней девочки, которую забыли на ночь в сугробе. Ребёнку не грозит ампутация, девочка сохранит руки и ноги, сообщает ТАСС.

Утром 1 декабря на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ, на окраине СНТ 43-летний прохожий обнаружил трёхлетнюю девочку, которая плакала и звала маму. Установлено, что пьяный дедушки девочки забыл её ночью на улице в 15-градусный мороз.

Как сообщал «Байкал-Daily», девочку доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи диагностировали обморожение стоп второй степени и общее переохлаждение.

- Первую ночь ребёнок провёл в реанимации, сейчас лечение в условиях стационара продолжается, девочка переведена в отделение хирургии. На сегодняшний день вопрос об оперативном лечении не стоит, - сообщили в республиканском минздраве.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич отметила, что этот случай взят на контроль.

- Комиссии по делам несовершеннолетних рекомендовано рассмотреть вопрос в отношении родителей пострадавшей девочки, провести работу с матерью, которая передала ребёнка пьяному родственнику, - сказала ТАСС Вежевич.

Детский омбудсмен добавила, что состоялось оперативное совещание с участием представителей министерств образования, здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов.

- Перед новогодними каникулами с семьями, в том числе признанными неблагополучными, будут проведены профилактические мероприятия, зайдём в каждый дом, где есть дети, напомним их родителям о том, что жизнь и здоровье несовершеннолетних зависят от взрослых. Особенно в зимний период, когда на улице мороз, реки с неокрепшим ещё льдом. Кроме того, из-за печного отопления в частном секторе часто происходят пожары, и дети нередко оказываются без присмотра, - сказала Вежевич.

Это второй случай за последнее время, когда детей оставляют на улице в мороз. В середине ноября в посёлке Новоильинск Заиграевского района местная жительница обнаружила 1,5-годовалую малышку на снегу на улице. Ребёнок не подавал признаков жизни. Ещё бы полчаса в снегу, и малышка могла погибнуть. Женщина принесла девочку в амбулаторию. Затем её с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма поместили в участковую больницу.

Позже выяснилось, что пьяная мать выронила дочь по пути домой, и девочка провела ночь на улице. Больше всего у девочки пострадали кисти, стоял вопрос об ампутации – к счастью, всё обошлось.
медицинская помощь оставление в опасности
 
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