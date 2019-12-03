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Житель Ангарска взломал сайт НИИ, чтобы получить новые знания

Житель Ангарска взломал сайт НИИ, чтобы получить новые знания
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодого человека оштрафовали на 5 тысяч рублей

В Ангарске суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, обвиняемого в хакерской атаке сайта научного института.

Как следует из материалов дела, парень, используя программное обеспечение, взломал информационный портал методом SQL-инъекции. Он понимал, что его действия незаконны, но совершил преступление для получения новых знаний и развития своего профессионального уровня.

- С учётом материалов дела и данных о личности, суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении ангарчанина в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначить ему судебный штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

хакеры
 
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