В Иркутской области в ДТП пострадала 5-летняя девочка

Предполагаемый виновник выехал на «красный»



Дорожный инцидент произошёл накануне в городе Черемхово Иркутской области. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Лада Ларгус», на регулируемом перекрёстке въехал на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкнулся с «Тойотой Премио».



В результате аварии 5-летняя девочка-пассажир получила незначительные травмы. Предотвратить более тяжкие последствия, возможно, удалось благодаря детскому удерживающему устройству. Также с различными травмами была доставлена в медучреждение 39-летняя женщина-пассажир. Обе пострадавшие находились в салоне «Тойоты».



В настоящий момент обстоятельства и причины аварии выясняются.



В отношении водителя автомобиля «Лада Ларгус» возбуждено административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».



Кроме того, водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, после чего на него также был составлен протокол.



Информация по данному факту направлена в организацию, в которой он работает водителем-экспедитором. Также водитель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».



По факту дорожно-транспортного происшествия инспекторы ГИБДД проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



