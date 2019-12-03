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Улан-удэнец, катавший друзей по городу, зарезал одного из них

Улан-удэнец, катавший друзей по городу, зарезал одного из них
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца скрылся с места преступления, но спустя несколько часов явился с повинной

Вечером 2 декабря на улице на окраине Улан-Удэ было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди и спины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего местного жителя, который сначала скрылся с места происшествия, но спустя несколько часов явился с повинной в правоохранительные органы.

Установлено, что 2 декабря в течение дня подозреваемый мужчина находился в компании знакомых, которых катал по городу на своём автомобиле, пока они распивали спиртное. Вечером между водителем и одним из пьяных пассажиров произошла ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки водитель схватил нож, который находился в отсеке двери его автомобиля, и им стал наносить удары противнику по груди и спине.

Собутыльники, до этого спокойно наблюдавшие за дракой, сразу вмешались и обезоружили нападавшего. Потерпевший, несмотря на их помощь, вскоре скончался от полученных повреждений.

- После этого водитель позвонил жене, рассказал о происшествии, попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а затем бросил машину и скрылся с места преступления. В течение нескольких часов он прятался у родственников, но затем решил сдаться и ночью явился в ближайший отдел полиции. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время устанавливается полная картина преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
убийство
 
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