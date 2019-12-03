Это привело к ухудшению санитарного состояния лесов
В Иркутской области природоохранная прокуратура выявила факты нарушения лесного законодательства при проведении лесхозом области сплошных санитарных рубок больных деревьев, заражённых стволовыми вредителями.
С 2016 года и до настоящего времени лесхоз не вывез 3 тысячи кубометров заражённой древесины и не очистил места рубок, а это приводит к ухудшению санитарного состояния лесов.
Более того, после этих рубок лесхоз не провёл работы по искусственному воспроизводству лесов в соответствии с установленным нормативом.
- Прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия лесхоза незаконным, обязании обеспечить очистку мест рубок. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Также в адрес Лесхоза внесено представление с требованием принять комплекс мер, направленных на проведение в 2020 году надлежащего лесовосстановления, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Лесхоз Иркутской области не вывозил заражённую древесину после рубок
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