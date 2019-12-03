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Лесхоз Иркутской области не вывозил заражённую древесину после рубок

Лесхоз Иркутской области не вывозил заражённую древесину после рубок
Происшествия, 
Это привело к ухудшению санитарного состояния лесов

В Иркутской области природоохранная прокуратура выявила факты нарушения лесного законодательства при проведении лесхозом области сплошных санитарных рубок больных деревьев, заражённых стволовыми вредителями.

С 2016 года и до настоящего времени лесхоз не вывез 3 тысячи кубометров заражённой древесины и не очистил места рубок, а это приводит к ухудшению санитарного состояния лесов.

Более того, после этих рубок лесхоз не провёл работы по искусственному воспроизводству лесов в соответствии с установленным нормативом.

- Прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия лесхоза незаконным, обязании обеспечить очистку мест рубок. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Также в адрес Лесхоза внесено представление с требованием принять комплекс мер, направленных на проведение в 2020 году надлежащего лесовосстановления, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
лесхоз Лес
 
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