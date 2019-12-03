В Улан-Удэ столкнулись грузовик и «Камри»

ДТП вызвало огромную пробку
Сегодня около 12 часов дня на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ произошло ДТП, вызвавшее большой затор.
Грузовик Isuzu выезжал с прилегающей территории, когда совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry.
Водители не пострадали. Но обе полосы движения в сторону центра города оказались заблокированы, что создало огромную пробку.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улицах Улан-Удэ фиксировались аварии на заснеженных дорогах
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ДТП вызвало огромную пробку
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