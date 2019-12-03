Всё произошло на глазах владельца угоняемой машины
2 декабря в дежурную часть отдела полиции № 2 Улан-Удэ поступило сообщение от 49-летнего мужчины об угоне автомобиля.
Мужчина рассказал, что ранним утром поставил своё авто на прогрев. Услышав шум во дворе и рёв мотора, выскочил на улицу. Он увидел двоих незнакомцев, один из которых сидел за рулём его иномарки.
Испугавшись, сидевший за рулём угонщик попытался скрыться и задним ходом въехал в рядом стоящее здание. После чего принялся бежать, его подельник также скрылся.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников инцидента – неработающего ранее судимого за имущественные преступления 19-летнего горожанина. Розыск второго подозреваемого продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ испуганный угонщик врезался в здание
Происшествия, Фото:
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