Мужчину задержали на улице Гагарина
Вечером 1 декабря на улице Гагарина сотрудники ППС задержали 36-летнего улан-удэнца. У него изъяли гашиш массой 9 граммов.
Мужчина освидетельствован – находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее судим за аналогичное преступление, не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает МВД по Бурятии.
Улан-удэнца поймали на улице с гашишем
Происшествия, Фото:
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