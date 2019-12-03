С начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали более 700 случаев нарушений правил дорожного движения
Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло 11 ДТП, из них шесть со смертельным исходом.
Последний случай зафиксирован 29 ноября на регулируемом железнодорожном переезде расположенном на ул. Мира в Иркутске. Водитель легкового автомобиля столкнулся локомотивом, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд.
В результате ДТП водитель и локомотивная бригада не пострадали.
Виновниками во всех этих случаях стали водители машин, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд. Об этом сообщили в ВСЖД.
Количество ДТП на переездах ВСЖД остается высоким
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