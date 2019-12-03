Забайкалец напал на магазин с винтовкой

Он потребовал от продавца выпивку



Вечером в посёлке Амазар Забайкальского края неизвестный вошёл в продуктовый магазин и, угрожая продавцу винтовкой, потребовал спиртное. Опасаясь за свою жизнь, 22-летняя девушка передала мужчине настойку. После этого он ушёл.



Сообщение о преступлении поступило в полицию только на следующий день. Менее суток понадобилось стражам порядка для раскрытия преступления.



Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя посёлка. У него изъята мелкокалиберная винтовка «ТОЗ-8».



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



