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Забайкалец напал на магазин с винтовкой

Забайкалец напал на магазин с винтовкой
Происшествия, 
Он потребовал от продавца выпивку

Вечером в посёлке Амазар Забайкальского края неизвестный вошёл в продуктовый магазин и, угрожая продавцу винтовкой, потребовал спиртное. Опасаясь за свою жизнь, 22-летняя девушка передала мужчине настойку. После этого он ушёл.

Сообщение о преступлении поступило в полицию только на следующий день. Менее суток понадобилось стражам порядка для раскрытия преступления.

Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя посёлка. У него изъята мелкокалиберная винтовка «ТОЗ-8».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

разбой
 
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