Он потребовал от продавца выпивку
Вечером в посёлке Амазар Забайкальского края неизвестный вошёл в продуктовый магазин и, угрожая продавцу винтовкой, потребовал спиртное. Опасаясь за свою жизнь, 22-летняя девушка передала мужчине настойку. После этого он ушёл.
Сообщение о преступлении поступило в полицию только на следующий день. Менее суток понадобилось стражам порядка для раскрытия преступления.
Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя посёлка. У него изъята мелкокалиберная винтовка «ТОЗ-8».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец напал на магазин с винтовкой
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