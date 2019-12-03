Пожилого читинца, вступившегося за соседку, избили и ограбили

Грабители оказали неповиновение полицейским



В минувший понедельник в Чите в полицию обратилась 46-летняя жительница посёлка Энергетиков. Она сообщила, что её избили и забрали из квартиры норковую шапку, сотовый телефон «Хуавей», ноутбук «Асер» и кошелёк с деньгами.



Выяснилось, что женщина выпивала в компании знакомых мужчин. Произошёл конфликт с одним из них.



На громкую ругань из соседней квартиры пришёл 74-летний мужчина, который заступился за соседку. Однако нетрезвые мужчины избили пенсионера и отняли у него сотовый телефон, золотую цепочку и кольцо. После чего пьяные дебоширы сбежали.



Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.



В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали 47 и 40-летнего жителей посёлка КСК. Они признательные показания. Часть похищенного имущества изъята.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и сумма причинённого ущерба.



Во время задержания мужчины оказали неповиновение сотрудникам полиции. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

