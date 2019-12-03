На трассе «Байкал» встали десятки грузовиков

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Причиной послужил снегопад



2 декабря на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снега на нескольких участках дороги было затруднено движение для большегрузных машин.



Так, например, на участке трассы между городами Тайшет и Нижнеудинск образовалась гигантская пробка.



- Стоит пробка, километров 10. Но не 10, может быть 5 точно есть. Уже час с лишним стоят. Короче, грузовым тут делать нечего, «Газели» более менее проедут и легковые проедут, - рассказал очевидец.



Телеканал ОТР уточнил в новостном выпуске, что на трассе застряли десятки большегрузных машин.



На некоторых участках даже пришлось перекрыть движение. Вытаскивали машины с помощью тяжёлой техники, отмечает ОТР.



Из-за снегопада на федеральной трассе «Байкал» вводилось ограничение на движение большегрузных машин. К вечеру ограничения были сняты. Но ситуация по-прежнему непростая.



Сегодня утром образовалась ещё одна пробка, но уже на маршруте Слюдянка – Шелехов. Большегрузы встали на подъёме «Еловая».



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» обратилось к водителя с просьбой соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной обстановке и быть предельно внимательными на участках с работающей техникой.

