Причиной послужил снегопад
2 декабря на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снега на нескольких участках дороги было затруднено движение для большегрузных машин.
Так, например, на участке трассы между городами Тайшет и Нижнеудинск образовалась гигантская пробка.
- Стоит пробка, километров 10. Но не 10, может быть 5 точно есть. Уже час с лишним стоят. Короче, грузовым тут делать нечего, «Газели» более менее проедут и легковые проедут, - рассказал очевидец.
Телеканал ОТР уточнил в новостном выпуске, что на трассе застряли десятки большегрузных машин.
На некоторых участках даже пришлось перекрыть движение. Вытаскивали машины с помощью тяжёлой техники, отмечает ОТР.
Из-за снегопада на федеральной трассе «Байкал» вводилось ограничение на движение большегрузных машин. К вечеру ограничения были сняты. Но ситуация по-прежнему непростая.
Сегодня утром образовалась ещё одна пробка, но уже на маршруте Слюдянка – Шелехов. Большегрузы встали на подъёме «Еловая».
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» обратилось к водителя с просьбой соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной обстановке и быть предельно внимательными на участках с работающей техникой.
На трассе «Байкал» встали десятки грузовиков
Происшествия, Фото:
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