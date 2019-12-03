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На трассе «Байкал» встали десятки грузовиков

На трассе «Байкал» встали десятки грузовиков
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Причиной послужил снегопад

2 декабря на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снега на нескольких участках дороги было затруднено движение для большегрузных машин.

Так, например, на участке трассы между городами Тайшет и Нижнеудинск образовалась гигантская пробка.

- Стоит пробка, километров 10. Но не 10, может быть 5 точно есть. Уже час с лишним стоят. Короче, грузовым тут делать нечего, «Газели» более менее проедут и легковые проедут, - рассказал очевидец.

Телеканал ОТР уточнил в новостном выпуске, что на трассе застряли десятки большегрузных машин.

На некоторых участках даже пришлось перекрыть движение. Вытаскивали машины с помощью тяжёлой техники, отмечает ОТР.

Из-за снегопада на федеральной трассе «Байкал» вводилось ограничение на движение большегрузных машин. К вечеру ограничения были сняты. Но ситуация по-прежнему непростая.

Сегодня утром образовалась ещё одна пробка, но уже на маршруте Слюдянка – Шелехов. Большегрузы встали на подъёме «Еловая».

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» обратилось к водителя с просьбой соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной обстановке и быть предельно внимательными на участках с работающей техникой.
федеральная трасса
 
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