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В Иркутской области возбудили дело после гибели ребёнка на пожаре

В Иркутской области возбудили дело после гибели ребёнка на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мальчик, пытавшийся растопить печь бензином, погиб

В Братском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 7-летнего мальчика на пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября в доме в селе Илир произошёл пожар, на котором погиб ребёнок. Ещё одному мальчику удалось выбраться из огня через окно.

Спасшийся рассказал следователям, что он пришёл в дом отца своего друга, который в тот момент уехал в лес. Ребята решили растопить печь. Сын хозяина дома плеснул на дрова бензин, пламя перекинулось на бутылку и моментально распространилось по комнате. Ребёнок оказался в огне и не смог выбраться из помещения.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


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