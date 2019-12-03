Мальчик, пытавшийся растопить печь бензином, погиб
В Братском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 7-летнего мальчика на пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября в доме в селе Илир произошёл пожар, на котором погиб ребёнок. Ещё одному мальчику удалось выбраться из огня через окно.
Спасшийся рассказал следователям, что он пришёл в дом отца своего друга, который в тот момент уехал в лес. Ребята решили растопить печь. Сын хозяина дома плеснул на дрова бензин, пламя перекинулось на бутылку и моментально распространилось по комнате. Ребёнок оказался в огне и не смог выбраться из помещения.
- В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области возбудили дело после гибели ребёнка на пожаре
Происшествия, Фото:
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