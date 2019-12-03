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В Улан-Удэ восьмиклассник украл барсетку из машины

В Улан-Удэ восьмиклассник украл барсетку из машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель оставил автомобиль открытым на несколько минут

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 15-летнего подростка, ученика 8 класса. Он подозревается в краже барсетки из автомобиля.

30 ноября школьник проник в машину, припаркованную у частного дома в районе Верхней Березовки, и украл барсетку с деньгами и документами. Владелец имущества, оставив автомобиль незапертым, зашёл в дом на пару минут.

Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Деньги школьник потратил на личные нужды, а барсетку спрятал в лесу. Подросток ранее не судим.

Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел лишь утром 2 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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