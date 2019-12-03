Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам
В Прибайкальском национальном парке государственные инспекторы оперативной группы Антон Карелин и Дмитрий Погребняк пресекли два факта браконьерства. В первом случае инспекторы изъяли строковое нарезное оружие калибра 7.62мм, во втором карабин калибра 5.6мм.
— При встрече нарушители не оказали сопротивления. На них были оформлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил охоты. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, также мы изъяли оружие и доставили его в ближайшее отделение полиции, — сообщил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Антон Карелин.
Оперативная группа государственных инспекторов по охране окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» проводит оперативные выезды на все подведомственные территории. По состоянию на конец ноября 2019 года инспекторы оформили 283 протокола об административных правонарушениях и изъяли 4 единицы оружия, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 03.12.2019
Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам
Происшествия, 03.12.2019
Жильцы дома самостоятельно потушили пожар
Семьям погибшим и пострадавшим выплатят денежные компенсации
На его счету четыре испорченных авто
Возгорание произошло из-за перегрузки электросети
Зачем мужчина сообщил о бомбе, устанавливается
Кража была раскрыта в кратчайшие сроки
Пока число аварий не превышает обычную норму
Подземный толчок произошёл на полуострове Святой Нос
Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района
Она хранила наркотики в крупном размере
Мужчина надругался над трёхлетней девочкой
Мужчина залез через окно
Из кассы он забрал 15 тысяч рублей
Героином торговала этническая группа