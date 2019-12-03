 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Декабря

02 Декабря

Популярное

В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров

В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров
Происшествия,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам

В Прибайкальском национальном парке государственные инспекторы оперативной группы Антон Карелин и Дмитрий Погребняк пресекли два факта браконьерства. В первом случае инспекторы изъяли строковое нарезное оружие калибра 7.62мм, во втором карабин калибра 5.6мм.

— При встрече нарушители не оказали сопротивления. На них были оформлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил охоты. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, также мы изъяли оружие и доставили его в ближайшее отделение полиции, — сообщил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Антон Карелин.

Оперативная группа государственных инспекторов по охране окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» проводит оперативные выезды на все подведомственные территории. По состоянию на конец ноября 2019 года инспекторы оформили 283 протокола об административных правонарушениях и изъяли 4 единицы оружия, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

браконьерство национальный парк Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров
В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров
Происшествия, 03.12.2019
Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам
В девятиэтажке в Улан-Удэ горела электрощитовая
В девятиэтажке в Улан-Удэ горела электрощитовая
Происшествия, 03.12.2019
Жильцы дома самостоятельно потушили пожар
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в крупной аварии
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в крупной аварии
Происшествия, 02.12.2019
Семьям погибшим и пострадавшим выплатят денежные компенсации
В Иркутске пожар унёс жизни троих мужчин
В Иркутске пожар унёс жизни троих мужчин
Происшествия, 02.12.2019
Возгорание произошло из-за перегрузки электросети
Житель Бурятии «заминировал» вокзал
Житель Бурятии «заминировал» вокзал
Происшествия, 02.12.2019
Зачем мужчина сообщил о бомбе, устанавливается
В Улан-Удэ фиксируют ДТП на заснеженных дорогах
В Улан-Удэ фиксируют ДТП на заснеженных дорогах
Происшествия, 02.12.2019
Пока число аварий не превышает обычную норму
На Байкале в Бурятии произошло землетрясение
На Байкале в Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 02.12.2019
Подземный толчок произошёл на полуострове Святой Нос
В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг
В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг
Происшествия, 02.12.2019
Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района
Улан-удэнка получила условный срок за наркотики
Улан-удэнка получила условный срок за наркотики
Происшествия, 02.12.2019
Она хранила наркотики в крупном размере
В Иркутской области педофила посадили на 12 лет
В Иркутской области педофила посадили на 12 лет
Происшествия, 02.12.2019
Мужчина надругался над трёхлетней девочкой  
В Ангарске задержали трёх распространителей героина
В Ангарске задержали трёх распространителей героина
Происшествия, 02.12.2019
Героином торговала этническая группа
^