В Прибайкальском нацпарке задержали браконьеров

Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам



В Прибайкальском национальном парке государственные инспекторы оперативной группы Антон Карелин и Дмитрий Погребняк пресекли два факта браконьерства. В первом случае инспекторы изъяли строковое нарезное оружие калибра 7.62мм, во втором карабин калибра 5.6мм.



— При встрече нарушители не оказали сопротивления. На них были оформлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил охоты. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, также мы изъяли оружие и доставили его в ближайшее отделение полиции, — сообщил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Антон Карелин.



Оперативная группа государственных инспекторов по охране окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» проводит оперативные выезды на все подведомственные территории. По состоянию на конец ноября 2019 года инспекторы оформили 283 протокола об административных правонарушениях и изъяли 4 единицы оружия, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



