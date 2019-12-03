В том числе растёт число вскрытых фактов легализации криминальных доходов
Руководители правоохранительных органов Бурятии обсудили меры по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.
- В 2018 году выявляемость такого рода преступлений возросла на треть, в этом году эффективность работы остаётся на прежнем уровне. Увеличилось число вскрытых фактов легализации криминальных доходов, преступлений в сфере оборота драгоценных металлов. Регулярно пресекались преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц и незаконным использованием документов для их создания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В прокуратуре отметили, что активизирована работа по возмещению ущерба, причинённого преступлениями, розыску и наложению ареста на имущество виновных.
Особое внимание на совещании уделили вопросам противодействия преступлениям в сферах закупок государственных и муниципальных нужд, долевого строительства жилья, производства и оборота алкогольной продукции, сбыта незаконно заготовленной древесины, раскрываемости фальшивомонетничества.
- По итогам совещания выработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с криминальными деяниями рассматриваемой категории, - заключили в прокуратуре.
В Бурятии стали чаще выявлять экономические преступления
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 03.12.2019
Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам
Происшествия, 03.12.2019
Жильцы дома самостоятельно потушили пожар
Семьям погибшим и пострадавшим выплатят денежные компенсации
На его счету четыре испорченных авто
Возгорание произошло из-за перегрузки электросети
Зачем мужчина сообщил о бомбе, устанавливается
Кража была раскрыта в кратчайшие сроки
Пока число аварий не превышает обычную норму
Подземный толчок произошёл на полуострове Святой Нос
Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района
Она хранила наркотики в крупном размере
Мужчина надругался над трёхлетней девочкой
Мужчина залез через окно
Из кассы он забрал 15 тысяч рублей
Героином торговала этническая группа