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В Бурятии стали чаще выявлять экономические преступления

В Бурятии стали чаще выявлять экономические преступления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе растёт число вскрытых фактов легализации криминальных доходов

Руководители правоохранительных органов Бурятии обсудили меры по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.

- В 2018 году выявляемость такого рода преступлений возросла на треть, в этом году эффективность работы остаётся на прежнем уровне. Увеличилось число вскрытых фактов легализации криминальных доходов, преступлений в сфере оборота драгоценных металлов. Регулярно пресекались преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц и незаконным использованием документов для их создания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В прокуратуре отметили, что активизирована работа по возмещению ущерба, причинённого преступлениями, розыску и наложению ареста на имущество виновных.

Особое внимание на совещании уделили вопросам противодействия преступлениям в сферах закупок государственных и муниципальных нужд, долевого строительства жилья, производства и оборота алкогольной продукции, сбыта незаконно заготовленной древесины, раскрываемости фальшивомонетничества.

- По итогам совещания выработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с криминальными деяниями рассматриваемой категории, - заключили в прокуратуре.
прокуратура экономическое преступление
 
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