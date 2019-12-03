В Бурятии стали чаще выявлять экономические преступления

В том числе растёт число вскрытых фактов легализации криминальных доходов



Руководители правоохранительных органов Бурятии обсудили меры по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.



- В 2018 году выявляемость такого рода преступлений возросла на треть, в этом году эффективность работы остаётся на прежнем уровне. Увеличилось число вскрытых фактов легализации криминальных доходов, преступлений в сфере оборота драгоценных металлов. Регулярно пресекались преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц и незаконным использованием документов для их создания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В прокуратуре отметили, что активизирована работа по возмещению ущерба, причинённого преступлениями, розыску и наложению ареста на имущество виновных.



Особое внимание на совещании уделили вопросам противодействия преступлениям в сферах закупок государственных и муниципальных нужд, долевого строительства жилья, производства и оборота алкогольной продукции, сбыта незаконно заготовленной древесины, раскрываемости фальшивомонетничества.



- По итогам совещания выработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с криминальными деяниями рассматриваемой категории, - заключили в прокуратуре.

