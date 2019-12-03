Жильцы дома самостоятельно потушили пожар
Накануне, 2 декабря, в многквартирном доме на улице Боевая, 5Г, блок 1 в Улан-Удэ загорелась электрощитовая.
На момент прибытия первого подразделения пожар ликвидирован жильцами дома.
В результате пожара выгорела электрощитовая на площади, закопчены стены в подъезде, сообщается в оперативной сводке по городу.
В девятиэтажке в Улан-Удэ горела электрощитовая
Происшествия, Фото:
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