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В девятиэтажке в Улан-Удэ горела электрощитовая

В девятиэтажке в Улан-Удэ горела электрощитовая
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильцы дома самостоятельно потушили пожар

Накануне, 2 декабря, в многквартирном доме на улице Боевая, 5Г, блок 1 в Улан-Удэ загорелась электрощитовая.

На момент прибытия первого подразделения пожар ликвидирован жильцами дома.

В результате пожара выгорела электрощитовая на площади, закопчены стены в подъезде, сообщается в оперативной сводке по городу.
пожар
 
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