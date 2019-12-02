В Братске поймали серийного поджигателя автомобилей

Выяснилось, что он имеет отношение ещё к одному поджогу. 32-летний житель Братского района признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг четыре автомобиля.







Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога». По инкриминируемой мужчине статье предусмотрено наказание в виде лишения своды на срок до пяти лет.







В ночь на 28 ноября сразу на трёх улицах Падунского района города Братск менее чем за час горели три припаркованных автомобиля. Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Сначала 27 ноября он поджёг «Тойоту Карину», стоявшую во дворе улицы Наймушина. В следующую ночь мужчина покусился уже на три машины. Сообщение о горящей «Ладе» на улице Погодаева поступило в шесть утра, через 15 минут сигнал был получен с улицы Пирогова, где пылала вазовская «пятёрка». Без пятнадцати семь огнём был охвачен автомобиль «Тойота Спринтер Марино».