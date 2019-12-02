В Иркутске пожар унёс жизни троих мужчин

Возгорание произошло из-за перегрузки электросети
В 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного деревянного дома в Иркутске. К месту пожара были направлены две автоцистерны и 19 пожарных.
На момент их прибытия из квартиры на первом этаже шёл дым. Огнеборцы, вскрыв запертую входную дверь, проникли внутрь квартиры. С балкона на втором этаже пожарные спасли двух человек.
Со слов соседей, в горящей квартире находились четыре человека. Они были найдены со следами ожогов и отравлением угарным газом. Трое погибли. Ещё один находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
В течение 15 минут пожар был ликвидирован. В результате были повреждены домашние вещи и мебель на площади 10 кв. м., квартира закопчена по всей площади.
- Дознаватели МЧС установили, что в квартире проживали квартиросъемщики, которые накануне допоздна распивали спиртные напитки. Пожар произошёл по причине перегруза электросети: к одному удлинителю были подключены три потребителя электроэнергии, что привело к короткому замыканию. При этом удлинитель находился рядом с горючими материалами. Причиной гибели людей послужило нахождение в состоянии сна, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.
Материалы проверки по факту пожара будут переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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