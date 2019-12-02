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01 Декабря

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Житель Бурятии «заминировал» вокзал

Житель Бурятии «заминировал» вокзал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Зачем мужчина сообщил о бомбе, устанавливается

В дежурную часть транспортной полиции поступил звонок от неизвестного. Он сообщил, что на вокзале станции Северобайкальск находится опасный предмет.

Пассажиры были эвакуированы, проведено обследование вокзального комплекса.

Осмотра здания вокзала и прилегающей к нему территории показал, что никаких бомб нет.

Транспортные полицейские нашли звонившего, им оказался 39-летний житель Бурятии. Мужчина задержан. Сейчас устанавливаются причины ложного сообщения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание по данной статьи – до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года был осуждён житель Бурятии, «заминировавший» центр досуга «Россия» в Гусиноозёрске. Мужчина совершил этот поступок из мести после того, как сотрудники попросили уйти его из-за алкогольного опьянения.

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