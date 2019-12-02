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Иркутянка поблагодарила полицейского за «чуткое отношение к беде»

Иркутянка поблагодарила полицейского за «чуткое отношение к беде»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража была раскрыта в кратчайшие сроки

65-летняя жительница Иркутской области поблагодарила сотрудника уголовного розыска за грамотные действия и оперативное раскрытие кражи из её частного дома.

Неизвестные проникли в домовладение иркутянки и украли её имущество. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал сотрудник уголовного розыска майор полиции Сергей Тунин. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, а украденные вещи вернули владелице.

«Хочу сказать большое спасибо Сергею Тунину, прежде всего за его внимательное и чуткое отношение к моей беде. Это дом моих родителей, и всё что там находится представляет для меня особую ценность. Сотрудник полиции выслушал меня, успокоил, а вскоре и злоумышленника задержали!», - подчеркнула она в своём письме, адресованном руководству ГУ МВД по Иркутской области.
полиция кража
 
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