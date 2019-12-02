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На Байкале в Бурятии произошло землетрясение

На Байкале в Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:www.seis-bykl.ru/
Подземный толчок произошёл на полуострове Святой Нос

Накануне поздно вечером на полуострове Святой Нос озера Байкал в Бурятии произошло землетрясение, сообщает Интерфакс.

По оперативным данным сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошёл в 23:04 по в воскресенье в точке с координатами 53.73 градуса северной широты 108.84 восточной долготы. Эпицентр находился в центральной части полуострова Святой Нос на расстоянии 13 км от берега Чивыркуйского залива.

Энергетический класс - 7,7, магнитуда - 2. В посёлке Курбулик в Баргузинском районе Бурятии ощущалось 3 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе толчок был зафиксирован в Курумканском районе.
землетрясение
 
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