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В Забайкалье объявлен траур по погибшим в крупной аварии

В Забайкалье объявлен траур по погибшим в крупной аварии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Семьям погибшим и пострадавшим выплатят денежные компенсации

2 декабря объявлено в Забайкалье днём траура по погибшим в аварии в Сретенском районе края. В день траура на всей территории региона приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования семьям погибших.
- Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура», – сказал глава региона.

Денежные компенсации получат все пострадавшие, а также семьи погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Сретенском районе. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер. По его словам, в соответствии с федеральными правилами, семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим средней и тяжёлой степени будет выплачено по 400 тысяч, пострадавшим лёгкой степени – по 200 тысяч рублей. Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка. Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей, причём средства будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья.

По информации официального портала региона, 1 декабря в Сретенском районе пассажирский автобус «слетел» с моста через реку Куэнга. 19 человек погибли, 21 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Шилки и Читы. Организован сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших. В главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает горячая линия по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, свою помощь предложил глава Бурятии Алексей Цыденов. Также о готовности оказать помощь заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
авария ДТП смерть траур Забайкальский край
 
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